Rome European Open 2024, al PalaPellicone di Ostia il grande judo

, 7 novembre– E’ tutto pronto aldiLido. Dal 9 al 10 novembre si svolgeranno le gare del. Sarà un fine settimana intenso per gli Azzurri del. Alcuni di essi gareggeranno in casa al Centro Olimpico Fijlkam, mentre altri lo faranno a Gyor in Ungheria, nello stesso circuito internazionale.Come riporta fijlkam.it – È questo il programma delper un fine settimana intenso ed avvincente con 248 atleti di 32 nazioni in gara ade 614 atleti di 29 nazioni in gara in Ungheria. Partecipazione straordinaria per gli atleti italiani nelladi casa, ben 91 gli iscritti, 60 nelle categorie maschili e 31 in quelle femminili, ben 33 i tecnici italiani accreditati.“Si tratta di un’che viene subito dopo le Olimpiadi -è il commento del DT azzurro Laura Di Toma– ed è unaopportunità in particolare per gli atleti italiani oltre che una buona ripartenza per tutti i partecipanti che continuano e devono mettersi in gioco per il loro futuroistico.