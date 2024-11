Roma femminicidio sventato dai carabinieri | 89enne colpisce senza pietà la moglie

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Poteva essere l’ennesimo tragicoma, fortunatamente, quanto successo tra due anziani ad Alessandrino, quartiereno, è stato derubricato a tentato. I fatti si sono svolti in via Augusto Marini, dove abita la coppia composta da un uomo di 89 anni e ladi 87 anni protagonisti della brutale lite che poteva finire in tragedia.La lite tra l’anziana coppiaPer motivi ancora da accertare l’avrebbe iniziato a colpire la87enne con un oggetto contundente. Le urla dell’anziana sono state sentite chiaramente dai vicini che, preoccupati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i, che hanno trovato l’uomo che aveva in mano ancora l’oggetto contundente con il quale ha colpito più volte e violentemente la.La donna è rimasta vigile per tutto il tempo in attesa dei soccorsi, dopodiché è stata portata in condizioni gravi all’ospedale Vannini, dove i medici la stanno monitorando con grande attenzione, considerando l’età avanzata.