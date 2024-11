Gaeta.it - Roma e la linea C: un sogno di mobilità sempre più lontano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter LaC della metropolitana di, uno dei progetti più attesi e dibattuti dell’ultimo ventennio, si trova nuovamente in una situazione precaria. Il governo ha recentemente ridotto di 425 milioni di euro i fondi destinati alla sua realizzazione, alimentando una battaglia politica intensa e accesa. Questo articolo esplora le conseguenze di questa decisione su un progetto chiave per ladella capitale.la battaglia politica per il finanziamentoLa discussione attorno allaC ha assunto toni accesi, culminando nella seduta della commissione Trasporti della Camera lo scorso 6 novembre. I deputati del Partito Democratico, Andrea Casu e Roberto Morassut, hanno presentato diversi emendamenti mirati a reintegrare i fondi necessari per il proseguimento dei lavori, in particolar modo per il tratto T1, che collegherà la Farnesina a piazzale Clodio.