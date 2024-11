Gaeta.it - Ripristino della galleria del Risorgimento: lavori in arrivo entro la fine del 2024

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il progetto di restaurodelsi avvia verso una fase cruciale con la prevista conclusione deiladel. Gli interventi, annunciati dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore aipubblici Stefano Tombolini, includeranno la ristrutturazionecopertura interna e l’adeguamento alle normative antincendio. Queste operazioni puntano a migliorare sia l’estetica che la sicurezza dell’importante passaggio urbano, rendendolo più accessibile per i cittadini.Gli interventi esterni: un nuovo volto per l’areaDurante una conferenza stampa tenutasi sul posto, è stato evidenziato come l’area attorno alla, considerata uno dei principali accessi al ccittadino, stia ricevendo particolari attenzioni. Il sindaco Silvetti ha specificato che l’intervento mira a restituire dignità e bellezza a una zona precedentemente trascurata e maleodorante.