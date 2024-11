Oasport.it - Quanti punti assegnano le ATP Finals: il bottino dai gironi alla finale

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo alle ATP2024 di tennis: a Torino nella prima fase aogni giocatore disputerà 3 match, ed in ognuno di essi saranno in palio 200per il ranking ATP, per un totale di 600 in caso di tennista imbattuto nella prima fase.In semisaranno in palio altri 400, mentre la vittoria nell’ultimo atto consegnerà ulteriori 500: nel complesso, chi dovesse vincere il torneo di fine anno senza perdere alcun incontro nella fase aandrebbe ad incamerare 1500totali.Lo stesso sistema di assegnazione deiverrà adottato per il torneo di doppio, così come, a partire da questa stagione, è stato utilizzato, sia in singolare che in doppio, anche alle WTA, cancellando la vecchia metodologia che assegnavaanchetennista perdente nella fase a