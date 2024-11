Lanazione.it - Quando arriva la prima neve in Toscana

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 7 novembre 2024 –in? Ancora è presto per dirlo ma le previsioni lasciano margini di possibilità per la prossima settimanal’era dell’escursione termica, protagonista degli ultimi giorni, cederà il passo al vero freddo. Fronte polare, ecco dove Le previsioni per i prossimi giorni inFronte polare “La causa è da ricercarsi in un fronte polare pronto a irrompere sull'Italia, sospinto da aria piuttosto fredda che provocherà un brusco calo delle temperature – spiegano gli esperti del ilMeteo.it. In gergo meteorologico questi movimenti a scala emisferica vengono definiti "scambi meridiani": l'aria fredda scende cioè verso le medie latitudini dal Nord Europa/Atlantico, raffreddandole, mentre, di contro, l'aria calda subtropicale africana sale verso il Vecchio Continente.