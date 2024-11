Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, s’indaga sull’associazione di Ricci

, 7 novembre 2024 – L’inchiesta ‘Affidopoli’ entra nel cuore del mondo di Matteoe nella casa del Pd pesarese. Gli inquirenti mettono sotto la lente investigativa l’associazione culturale ‘Ungranbelpo’’ promossa dall’ex sindaco, ora europarlamentare, e presieduta da Timoteo Tiberi, capo di gabinetto di Andrea Biancani nell’attuale legislatura. Polizia e Finanza, infatti, si sono presentati in Comune con un ordine di esibizione e consegna di atti e documenti che riguarda, tra le altre cose, anche i rapporti eventualmente intercorsi tra il Comune, Massimiliano Santini e l’associazione costituita nel 2019 che ha la sede sopra la casa del Popolo di Muraglia, in via Fedele Salvatori 17. Lì si trova, appunto, anche la sede del Pd provinciale. Hanno chiesto non solo atti, ma anche documenti, lettere, appunti e mail in entrata e in uscita da account istituzionali per ricostruire, appunto, i rapporti tra il Comune, Massimiliano Santini, indagato per concorso in corruzione insieme a Stefano Esposto e Franco Arceci, e l’associazione ‘Ungranbelpo’’.