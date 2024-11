Lanazione.it - Pendolari del Mugello, che strazio: un’altra mattina di passione

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 7 novembre 2024 - Non c’è proprio pace per imugellani: un guasto al passaggio a livello di Brisighella, sommato al ritardo per la preparazione di un treno, sta causando numerosi disagi per idella linea Faentina. Come fa sapere il sito di mobilità regionale, il treno 1890 da Faenza per Firenze Santa Maria Novella è stato cancellato per un ritardo nella preparazione di un convoglio. E i viaggiatori sono stati dirottati su due autobus sostitutivi. A cascata, sono stati cancellati il treno 18988 da Borgo San Lorenzo a Vaglia e il 18889 da Firenze Santa Maria Novella a Borgo San Lorenzo. Alle 7:54, il ritardo stimato per il treno 18881 che da Firenze Santa Maria Novella va a Faenza era di 51 minuti. Questi ultimi episodi si sommano a una storia di disservizi che sembra ormai cronica.