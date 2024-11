Latuafonte.com - Outer Banks 4 parte 2 come finisce: JJ muore? Chi ha la Corona, finale e stagione 5

Ultimo aggiornamento 7 Novembre 2024 9:14 pm by RedazioneDal 7 novembre 2024 è disponibile su Netflix2. Si tratta della secondadella quartadella serie TV di avventura. Nei nuovi episodi, il Pogues vivono una nuova avventura, questa volta nel Marocco. Infatti, il gruppo affronta un viaggio pericoloso verso il Nord Africa, per trovare un altro tesoro. Una mappa molto antica li porta verso l’obiettivo, ma chiaramente la strada non è facile da percorrere, tra deserti e nuovi nemici.2: JJ?Leggi anche: Don’tHome: spiegazione2Leggi anche:: genitori di JJ, Sarah e Pope muoiono? Con chi lavora GroffLa2 di4 porta i Pogues in Marocco, per trovare laBlu.