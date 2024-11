OpenAI soffia a Meta la product designer degli Orion Robot occhiali-smart assistenti virtuali | ChatGPT è pronta a lanciare un nuovo prodotto

Leggi l'articolo completo su Open.online

Caitlin Kalinowski, già responsabile del team realtà aumentata die un con un passato ad Apple, ha annunciato la sua entrata in, dove dirigerà la divisioneica e hardware consumer. L’annuncio dato su X dalla stessa ingegnera edel New Hampshire ha presto dato vita alle ipotesi su quale possa essere ilhardware a cui sta lavorando la società madre di. Kalinowski si è limitata ad affermare che il suo ruolo servirà a portare «l’AI nel mondo fisico e sbloccare i suoi benefici per l’umanità». È chiaro che un dispositivo è in arrivo. La domanda è: cosa sarà? Potrebbe essere un, ma nulla esclude che si tratti di un assistente che possa fare concorrenza ad Alexa di Amazon o, forte dell’esperienzadi, un paio di