Morto Gianfranco Vialli, se n'è andato anche il papà di Gianluca

All’età di 95 anni, èoggi a Cremona l’ex imprenditore, padre di, scomparso prematuramente il 5 gennaio 2023 a Londra dopo una lunga battaglia contro il cancro.ha vissuto a lungo nel centro storico di Cremona, in via dei Mille, con la moglie Maria Teresa e i figli Nino, Marco, Maffa e Mila. La famigliaè molto legataal comune di Grumello Cremonese ed Uniti, dove possiede un castello. In questo piccolo comune,ha trascorso parte della sua infanzia e ha mosso i primi passi nel calcio, prima nella squadra giovanile del Pizzeghettone e poi successivamente della Cremonese. Attorno ai figli e alla moglie, si stringono parenti, amici e conoscenti che lo ricorderanno sempre con affetto sia come grande imprenditore che come persona.