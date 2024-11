.com - Mida, il nuovo singolo è Morire x te, manca poco all’inizio del club tour

x te è il titolo deldiche sarà neia dicembre per unEsce venerdì 8 novembrex te, ildi, un pezzo nato spontaneamente, di getto, che crea connessioni tra le persone, da cantare a squarciagola con tutta l’energia che si ha in corpo. Un brano che ti abbraccia e che nasce dall’esigenza di comunicare la potenza di un sentimento che ti scava dentro e ti svuota, in cui si arriva metaforicamente anche a, per cui non ci si risparmia e a cui si è disposti a dare tutto ciò che si è. Con questocostruisce un ponte tra la musica fatta finora e quella futura, aprendo la strada a una nuova fase della sua carriera musicale.Ilgiunge a conclusione di un anno ricco di trionfi e soddisfazioni per. Con un impatto dirompente sul panorama musicale italiano, l’artista continua a conquistare il cuore di milioni di ascoltatori e ad aggiudicarsi importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità.