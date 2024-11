Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie era triste, volevo farle vedere Milano”: la verità degli sposi scomparsi a Chi l’ha visto

“Miaeraperché non abbiamo fatto il viaggio di nozze e senza organizzarmi ho deciso di portarla a, lei non c’era mai stata”: così Piero Montantino ha motivato la fuga improvvisa sua e di suaMaria Zaccaria, ieri, davanti alle telecamere di “Chi”, il programma dedicato alle persone scomparse.Il racconto di luiUna fuga romantica, nulla di più, sarebbe la ragione della loro scomparsa improvvisa a pochissimi giorni dal matrimonio e all’insaputa di tutti, amici e familiari. I due ragazzi di Frattamaggiore si erano sposati tra balli e canzoni neomelodiche, venerdì 25 ottobre. Quattro giorni dopo, martedì 29, sono usciti da casa dei genitori di lui in tenuta sportiva, senza nessun bagaglio e a piedi per andare aun appartamento in cui trasferirsi, lasciando a casa dei genitori i due bimbi di sette mesi e sette anni, l’ultimo nato da un precedente matrimonio di Maria.