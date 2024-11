Lanazione.it - Messa alla prova, firmato il Protocollo d’intesa

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Prato, 7 novembre 2024 - È statooggi al Tribunale di Prato ild'intesa per la Map (), a cui la giunta ha dato il via libera lo scorso 29 ottobre. Con questa firma il Comune di Prato rinnova la convenzione con il Tribunale per l’attivazione dell’istituto della sospensione del processo con. L’accordo è stato siglato dal Comune di Prato e da quelli di Montemurlo, Vernio, Cantagallo e Vaiano, oltre che dpresidente del Tribunale facente funzione Lucia Schiaretti e ddirettrice generale dell’Ulepe di Prato Alessandra Pellegrini. Come ha spiegato la presidente del Tribunale facente funzione Lucia Schiaretti, laè una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dfase delle indagini preliminari, attraverso la quale è possibile pervenire a una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato quando il periodo dia cui accede l’indagato o l’imputato si concluda con esito positivo.