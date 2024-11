Quotidiano.net - Malaria in Veneto, allerta per un caso autoctono

Verona, 7 novembre 2024 – Undiautoctona, cioè non contratto durante un viaggio ma direttamente dove la persona vive. Ed essendo latrasmessa dalla puntura di una zanzara infetta (un tipo di zanzara non presente in Italia) vorrebbe dire che nella zona ha fatto la sua comparsa la zanzara Anopheles, cioè la specie in grado di trasmettere questa malattia. epa000236429 (FILES) An undated pictue of a mosquito "Anopheles quadrimaculatus", The authorities of the health department of Florida reported on Tuesday, 20 July 2004, at least four cases of persons infected with the Nile virus in Miami-Dade county. The mosquito ''Anopheles quadrimaculatus'' is the most important vector carrying thevirus in the United States, and is a species found in West Nile Virus positive mosquito pools in the USA.