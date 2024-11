Biccy.it - Maica delusa da Tommaso: “Hai detto a tutti che non ti piaccio”

Franchi è un cucaracho e al Gran Hermano lo ha dimostrato. Se il primo giorno ha sostenuto di non sentire la mancanza di MariaVittoria Minghetti, il secondo giorno ha iniziato a dire ai concorrenti spagnoli di non essere attratto neanche daBenedicto. E lo ha, tranne che alla diretta interessata. Questo, quando è stato scoperto, è stato un motivo di scontro.“Cosa mi succede? Niente, ma a me quello che hai fatto non mi piace. Non mi piaci come ti sei comportato. Non mino le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e blablabla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato. Questo è molto. Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e haiche non tie che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa.