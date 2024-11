Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 47-40, Eurolega basket in DIRETTA: meneghini a +7 all’intervallo lungo, 15 punti di Dimitrijevic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 E’ il momento di celebrare Sergio El Chacho Rodriguez, campione con l’ma anche con ilprima di appendere le scarpe al chiodo nella scorsa stagione.Finisce il secondo quarto: si vasul punteggio di 47-40 in favore dell’.47-40alza la parabola.45-40 Gabriel Deck col taglio: -5.45-38 Serge Ibaka dalla media.45-36 Stefano Tonut da due.43-36 Tripla di Rathan-Mayes e -7.43-33 Nenoperfetto a cronometro fermo.41-33 Schiacciata di Serge Ibaka: i Blancos tornano sotto la doppia cifra di svantaggio.41-31 2/2 anche per Gabriel Deck ai liberi: iltorna a -10.41-29 2/2 per Nikola Mirotic dalla lunetta.39-29DALL’ANGOLO: +10, 11PER LUI E TIME-OUT