Sport.quotidiano.net - L’Inter di Champions bada al sodo: dieci punti e porta inviolata

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Tutto quello che l'Inter non è in campionato diventa preminente inLeague. Una squadra cheal. Spettacolare? No di certo. Nella vittoria sull'Arsenal c'è tanta trincea, pochissimi tiri, l'arroccarsi collettivo a difesa del fortino, sia prima che dopo il gol di Calhanoglu su rigore. Servirebbe mescolare prendendo quanto di buono c'è nelle due versioni, nazionale ed europea. L'idea del possesso continuo, figlia del lavoro di Inzaghi, alla base dell'ultimo trionfo scudettato e anche delle due precedenti annate, è rimasta intatta senza però chiudere gli spifferi difensivi che anche il volenteroso Venezia è riuscito ad evidenziare. Per contro, in, nemmeno il potente Arsenal, in crisi di risultati ma pur sempre una corazzata da vertici in Premier League, ha spezzato la serie di gare a reti inviolate.