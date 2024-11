Ilrestodelcarlino.it - Le trattative. Si studia il ritorno in corso Mazzini

Caos ambulanti, la soluzione di piazza Roma, seppur temporanea, non piace a tutti gli operatori commerciali: possibile unimmediato, seppur in parte, delle bancarelle in. "Domani (oggi, ndr) porterò il tema in giunta proponendo questa soluzione – spiega l’assessore con delega al Commercio Angelo Eliantonio – Dieci bancarelle nel tratto didal Mercato delle Erbe a piazza Roma, 4 attorno alla fontana dei cavalli e 8, su due fronti, in piazza Roma fronteGaribaldi". Lo spostamento dei 22 banchi dall’attuale posizione diGaribaldi, parte alta, sembrava cosa fatta dopo la mediazione dell’assessore. Ora, tuttavia, quel perche sembrava poter essere condiviso appare in salita: "Non è la soluzione che fa per noi – spiega al Carlino uno degli ambulanti di lungo– e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle durante il ponte dei santi.