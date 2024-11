Laprimapagina.it - Kanestri: “Calze a rete”, il nuovo singolo

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

Dal 25 ottobre 2024 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Calze a”, ildiper Matilde Dischi.“Calze a” è un brano dal sound energico e sensibile, vicino di banco delpop, che abbraccia le influenze dell’indie e del punk rock. Si presenta come un un viaggio tra desiderio e ribellione, un perfetto equilibrio instabile tra la consapevolezza e il caos. Un intreccio di passione. Proprio lì in mezzo si respira la tensione di chi vorrebbe e dovrebbe lasciar andare, ma resta legato da un filo invisibile. Un amore che graffia, urla, ma che forse non può fare a meno di rinascere ogni volta, in un ciclo infinito di ritorni e partenze. Solo accettando il frastuono delle emozioni però possiamo trovare la chiave per liberarci da ciò che ci consuma e riprendere il mano il timone verso la serenità.