Tvplay.it - Juventus, che gioia per Thiago Motta: la decisione è stata presa

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

Per la Juve di, in attesa del derby contro il Torino di Paolo Vanoli, bisogna registrare un’ottima notizia.Dopo aver vinto la trasferta di campionato contro l’Udinese, laha pareggiato in Champions League. Martedì sera, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha pareggiato per 1-1 contro il Lille., cheper: la(LaPresse) tvplay.itIl team francese era passato anche in vantaggio con Jonathan David (tra l’altro obiettivo in sede di calciomercato dello Cristiano Giuntoli), ma poi laha pareggiato nel corso della seconda frazione di gara con il rigore realizzato da Dusan Vlahovic. Tuttavia, al netto di aver evitato la sconfitta, tra fila del team bianconero al termine del match c’era un po’ di amarezza per non aver tramutato in gol le tante occasioni avute.