Ilnapolista.it - Inzaghi è pronto per la Premier, con mezza panchina e col catenaccio ha battuto l’Arsenal (The Athletic)

Alla vigilia del match di Champions contro(vinto 1-0), il tecnico dell’Inter Simoneaveva dichiarato che gli piacerebbe allenare un giorno inLeague.per laLeague, ha riportato credibilità all’Inter in EuropaE per The(a firma Horncastle) l’allenatore sarebbea prendere le redini di una squadra inglese:Non importa come Simonemuova il suo cubo di Rubik in Champions League, le superfici restano sempre blu e nere. È la caratteristica di un allenatore in completo controllo della sua squadra; ha apportato cinque modifiche controe ha vinto. Non hanno, sulla carta, rafforzato la squadra. Al contrario, era il tipo di formazione cheavrebbe potuto schierare nei primi turni di Coppa Italia a dicembre. Fatta eccezione per Davide Frattesi, il nucleo della nazionale dell’Inter era fuori dai titolari.