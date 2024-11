Ilgiorno.it - Imprevisti sui binari. Guasti, scioperi e risse: l’odissea dei pendolari

I continui ritardi hanno trasformato i viaggi sulla linea Milano - Como in un’avventura. Negli ultimi giorni è stato un vero e proprio stillicidio, peggiorato dallo sciopero di martedì che in teoria si sarebbe dovuto concludere alle 17 e invece ha avuto conseguenze, tradotto ritardi, fino alle tarda serata. Ne sanno qualcosa iche alla stazione di Porta Garibaldi martedì sera hanno atteso per due ore la partenza del treno delle 20.09 diretto a Chiasso. Inutile consultare l’App, in tilt come il servizio, con i treni annunciati in arrivo con la dicitura “possibili ritardi“ anche quando in realtà erano soppressi. Impossibile chiedere lumi al personale ancora in servizio, costretto a ripetere senza troppa convinzione che "i disservizi sono una conseguenza dello sciopero", finito per la cronaca diverse ore prima.