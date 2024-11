Calciomercato.it - Il Milan perde Morata: è in ospedale, niente Cagliari | CM.IT

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Le ultimissime sull’attaccante spagnolo, costretto a saltare la sfida contro i sardi di sabato sera. Ecco cosa è successo in allenamentoDopo la vittoria contro il Real Madrid, ildeve fare i conti con uno stop davvero pesante da digerire. I rossoneri perdono, infatti, uno dei loro leader per la trasferta in Sardegna.Ilper lo spagnolo CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itContro il, infatti, non ci sarà Alvaro, per via di un trauma cranico, rimediato – come appreso da Calciomercato.it – nel corso dell’allenamento di oggi. Uno scontro di gioco davvero forte, raccontano i presenti, che non gli permetterà di giocare sabato sera.La risonanza effettuata ha dato fortunatamente esito negativo, ma in questi casi, come da prassi, il calciatore sarà chiamato a rimanere sotto controllo innel corso delle prossime ore.