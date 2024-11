Movieplayer.it - Friends, Courteney Cox: "Jennifer Aniston si è portata a casa tanti di abiti dal set, anche quelli di Monica"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

La star della sit-com ha raccontato un aneddoto che riguarda l'amica e collega durante le riprese.Cox è ricordata come un'icona della moda anni '90 per gli splendidi outfit mostrati in, ma sarebbe felice se tutti se ne dimenticassero. Il motivo è che l'attrice non ha conservato nessuno degliindossati nello show. L'attrice ha dichiarato di non aver portato anessuno dei vestiti di, al contrario dell'amica, che si sarebbe accaparrata quanti piùpossibili sul set, non solodi Rachel madi. Nessun ricordo "Mia figlia, Coco, è così arrabbiata perché non ho conservato nessuno dei vestiti anni '90" ha raccontato Cox al podcast .