Liberoquotidiano.it - "Frecce tricolori di m***": deflagra il caso dell'insegnate che insulta le Forze armate, la folle "giustificazione"

Un vero e proprioagita Venezia. Mentre lesi esibivano nel cieloa laguna in occasionea Festa del 4 Novembre alla presenza del Presidentea Repubblica e del Ministroa Difesa, Guido Crosetto, un'insegnante sui social si è lasciata andare a un post che non ha bisogno di interpretazioni: "di m.". Parole e musica di una docente del Liceo Europeo Foscarini. La dirigente'istituto, Alessandra Artusi, ha fatto sapere che si sta già occupandoa vicenda: "Me ne sto occupando da stamane, è un fatto molto grave e insensato”. “Da oggi sto compiendo le verifiche per quanto di mia competenza – sottolinea Artusi -e non è escluso che possano essere presi provvedimenti disciplinari". La retromarcia'insegnante è arrivata ma non ha convinto nessuno.