Francia | Mbappé nuovamente escluso dai convocati per scelta di Deschamps

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ancora niente nazionale per Kylian. Il capitano dei transalpini non è infatti presente nell’elenco deidiramato dal CT Didierper le partite di Nations League contro Israele allo Stade de France il 14 novembre e contro l’Italia il 17. L’attaccante del Real Madrid aveva già saltato il raduno precedente, in ottobre, durante il quale i Blues avevano sconfitto Israele e Belgio. La sua assenza aveva suscitato polemiche perché è rimasto a Madrid dopo un infortunio muscolare alla coscia sinistra, ma è sceso in campo in Liga solo due giorni dopo la lista diramata dal CT. “È una mia decisione, lui voleva venire”, ha spiegato. Prima convocazione invece per il portiere del Lille Lucas Chevalier dopo il ritiro di Alphonse Areola, mentre tornano disponibili N’Golo Kanté e Dayot Upamecano, quest’ultimo al posto di Loïc Badé.