Gaeta.it - Evento ad Avellino: focus sull’osteoporosi e la sua prevenzione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa formativa si svolgerà questo sabato presso il Carcere Borbonico di, promossa dalla ASL locale e sotto la direzione del dottor Mario Ferrante. L’avrà come tema principale l’osteoporosi, nota anche come “nemico silenzioso” per la sua natura insidiosa, evidenziando l’importanza dellasia primaria che secondaria. Aspetti clinici di questa patologia saranno esplorati attraverso un programma scientifico che mira a sensibilizzare i partecipanti su un argomento di rilevanza crescente nel panorama sanitario.Osteoporosi: un problema silenzioso e pervasivoL’osteoporosi è una condizione che colpisce milioni di persone nel mondo, caratterizzata dalla perdita di densità ossea, che aumenta il rischio di fratture. Nonostante sia una malattia frequente, spesso rimane non diagnosticata fino a quando non si verifica una frattura, da qui l’appellativo di “nemico silenzioso“.