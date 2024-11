Lanazione.it - Elio e Le Storie Tese. Star di San Silvestro in piazza dei Cavalieri: "Sarà gratis e inclusivo"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

di Gabriele Masiero PISAil concerto-spettacolo di "e le" ad accompagnare pisani e turisti nel 2025. Appuntamento il 31 dicembre dalle 22 con lo show gratuito della mitica band fino allo scoccare della mezzanotte, brindisi sul palco didei, lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul Ponte di mezzo e dj set fino a notte fonda. È il programma, ad ingresso gratuito, presentato ieri dal Comune. "La nostra - ha detto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - è una città d’arte e cultura a vocazione turistica, che contempla iniziative ed esperienze per tutto l’arco dell’anno. E le festività del periodo natalizio costituiscono un’ulteriore opportunità per accogliere, far conoscere la città e fare divertire i nostri ospiti e turisti insieme ai nostri concittadini.