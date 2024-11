Noinotizie.it - Diritto al medico di base per le persone senza dimora: ora c’è una legge Centomila cittadini ne erano privati

Scrive Marco Furfaro (foto):Sono emozionato come poche altre volte, non lo nascondo.Perché in una giornata difficile per il mondo intero, c’è una buona notizia per l’Italia: il Senato ha appena approvato all’unanimità e in via definitiva la mia proposta diper riconoscere alleilaldi.Una proposta per cui mi sento di ringraziare Antonio Mumolo, presidente di Avvocato di Strada, che con me e altre associazioni si è battuto contro questa ingiustizia.Parliamo, pensate, di oltrepersona.a cui, prima di oggi, veniva negato il più basilare dei diritti: quello alla cura.In Italia, infatti, si verificava un’ingiustizia nell’ingiustizia: le, perdendo la casa, perdevano la residenza. E dunque ilaldi