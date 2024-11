Comunicato ufficiale Grande Fratello la produzione informa i concorrenti | parte l’applauso

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Comunicazionenella casa del, are il resto della casa sono stati Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani. Nel corso della giornata di oggi le emozioni non sono davvero mancate. Nella tarda mattinata di oggi sono stati attirati in giardino dagli altri inquilini (tra cui, pure non volendo, Javier). Il motivo? Erano destinatari di un messaggio che sta facendo discutere e neppure poco. A mandarlo alcuni fan della coppia, attraverso le eliche di un aereo.>> “È per Shaila e Javier”., messaggio aereo inatteso per i due: le reazioniIntanto aumentano le voci su un nuovo concorrente. Si era già vociferato nei giorni scorsi che alpotesse esserci un nuovo arrivo, ovvero quello dell’ex tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi, che creerebbe dinamiche con l’ex coppia Federica-Alfonso, già presente in casa.