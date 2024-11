Gaeta.it - Civitavecchia: iniziative per contrastare la violenza domestica con nuovi strumenti tecnologici

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di oggi, il procuratore della Repubblica di, Alberto Liguori, insieme alla presidente della Fondazione Cariciv, Gabriela Sarracco, hanno presentato un ciclo di incontri formativi dedicati agli operatori, finalizzati a migliorare la risposta al fenomeno della. L’incontro si è svolto a, in un contesto di collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine. Questi eventi mirano a rafforzare le competenze professionali necessarie per affrontare laattraverso l’integrazione di competenze giuridiche, sanitarie e sociali.Formazione gli operatori e il ciclo di incontriIl progetto di formazione prevede un ciclo di cinque incontri, organizzati per forniree aggiornamenti professionali agli operatori che si occupano della