Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Antonucci torna a Cittadella da ex : "Stiamo attenti. Li conosco, non mollano mai"

Magari alla partenza della prossima trasferta Mirkosi siederà vicino all’autista del bus, che se dovessero servire indicazioni, la strada perla conosce benissimo: l’attaccante bianconero in Veneto ha trascorso due stagioni, timbrando 14 reti spalmate in 76 gare., come vive la gara da ex? "è stata una tappa importante della mia vita, sono felice dire per rivedere gli amici che avevo lasciato e per riassaporare l’aria di un luogo nel quale mi sono trovato molto bene e dove ho tanti ricordi. Tutto questo fino a un attimo prima del fischio di inizio, perché poi subentra un altro aspetto". Quale? "Sono un giocatore dele farò di tutto perché ilpossa vincere". Che gara si aspetta? "Ho le idee piuttosto chiare, perché in effettibene la squadra che incontreremo.