Sport.quotidiano.net - Campionato Spezzino: il colpo di giornata è dello Spezia Calcio Popolare

La, 7 novembre 2024 – Conclusa la secondadiaffiliato Aics; nella massima serie ildiche vince contro l'Avanti Tutta Pluriparts, squadra tra le favorite al titolo. Le doppiette di Mazzantini e Antonelli non bastano a contenere la squadra di Mister Canali; mvp della serata Bussolino. L'attesa gara tra Gino Hair e Doi Fanti finisce in parità: a Delfini e alla doppietta di Giovannelli rispondono Capasso, Pistarino e Salerno. Primi tre punti per Bf Team ai danni di Fc Prati mentre in testa alla classifica della serie A dopo 2 giornate c'è Lakomitiv Loska che con ben otto reti si sbarazza della Dinamo Spritz. In evidenza Marco Ricci, capocannoniere del torneo. In serie B seconda vittoria per Rainbow Melara che conquista la testa della classifica grazie alla doppietta di Lestingi.