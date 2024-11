Tvzap.it - Camion dei rifiuti si schianta contro una palazzina

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Grave incidente all’alba di oggi, giovedì 7 novembre 2024, intorno alle 4:30. Undisi ètola facciata di un palazzo, distruggendo una parte del muro. L’autista avrebbe perso illlo del mezzo, facendo un volo che si è concluso con un drammatico schianto. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Sposi scomparsi, il marito rompe il silenzio e confessa la veritàLeggi anche: Aereo non prende quota e sisu auto in stradaRoma,deisiun palazzoL’incidente è avvenuto in via Vitorchiano, nel quadrante nord della Capitale. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’autista del mezzo abbia perso illlo, facendo un volo e andando a scontrarsiil muro portante di unaadiacente la strada. Un impatto violento che ha fatto crollare una porzione della parete dell’edificio verso l’interno.