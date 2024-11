Donnaup.it - Biscotti al limone: morbidissimi, umidi e golosissimi, oggi vi svelo la mia ricetta!

ale succosi,vila mia!Eccoci qua!voglio mostrarvi la miadeial limoni, sono buonissimi, morbidi e. Una vera delizia per il palato e per l’olfatto!Laè semplicissima ma vi darà molte soddisfazioni, mi raccomando fatemi sapere se vi piacciono e come vi sono venuti.Ora vi lascio agli ingredienti ed al procedimento.ale succosi,vila mia!Ingredienti:260 gr di farina per dolci170 gr di zucchero75 gr di burro a temperatura ambientemezzo cucchiaino di bicarbonatomezzo cucchiaino di lievito per dolci1 pizzico di sale1 uovo interomezzobio (scorza grattugiata + succo)mezzo cucchiaino di essenza alla vanigliaSciroppo50 grammi di zucchero4 cucchiai di succo diProcedimento:In una terrina mettiamo zucchero e burro a temperatura ambiente, con le fruste rendiamo il tutto cremoso, aggiungiamo l’uovo, la buccia di mezzograttugiata, il succo di mezzopassato al colino e la vaniglia.