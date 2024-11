Superguidatv.it - Auditel, analisi degli ascolti tv della prima puntata de “La Corrida” sul Nove con Amadeus | mercoledì 6 novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

Come sono andati glitvde Laandata in onda sulcondotta danella serata di ieri,mbre? Ecco di seguito i datie l’tv in merito allo storico programma ideato da Corrado e oggi condotto dall’ex volto Rai oggi in forza a Warner Bros. DiscoverytvLasulconmbreDurante la serata di ieri,mbre, la tv ci ha offerto il ritorno di uno dei programmi più belli ed esilaranti di sempre: La. Lo storico programma ideato e condotto per anni dal grande Corrado, seguito poi nella conduzione da Gerry Scotti, Flavio Insinna e Carlo Conti, è tornato in una nuova veste che vede alla conduzione, passato di recente sul, canale di punta del gruppo televisivo Warner Bros.