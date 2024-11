Atp Finals a Torino Jannik Sinner trova Medvedev Fritz e De Minaur – I sorteggi

Leggi l'articolo completo su Open.online

Saranno Daniil, Taylore Alex Dei rivali dinel gruppo “Ilie Nastase” alle Atpdi. Lo ha stabilito ilo del torneo, che prenderà il via domenica 10 novembre. Nell’altro gruppo, che prende il nome della leggenda “John Newcombe”, si sfideranno gli altri quattro tennisti in gara: Alex Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev. Niente duello trae Alcaraz, dunque, nella fase a gruppi. I due potrebbero incontrarsi in finale o in semifinale del torneo che nel 2023 andò a Novak Djokovic. Per quanto riguarda ilo del doppio, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno con Arevalo/Pavi?, Bopanna/Ebden e Krawietz/Puetz. Nell’altro gruppo del doppio ci sono invece Granollers/Zeballos, Koolhof/Mekti?, Purcell/Thompson e Heliovaara/Patten.