Albo dei componenti delle commissioni per i concorsi: c'è l'avviso della Comunità Montana del Taburno

Tempo di lettura: 2 minutiEra diventata una vera e propria necessità e allora è stato emanatopubblico da partedeldi costituire undiesaminatrici per ipubblici.Si tratta di una procedura aperta che ha come scopo quello di formare dei distinti elenchi, una volta acquisite le candidature, per tipologie professionali tra colore che hanno presentato la domanda e sono in possesso dei requisiti richiesti: A – l Giuridico – Amministrativo; A – 2 Finanziario – Tributario; A – 3 Tecnico; A – 4 Informatico; A – 5 Linguistico; A – 6 Psicologico.Ciascun candidato potrà essere inserito anche in più elenchi in relazione al Curriculum vitae presentato. Una volta costutuito e approvato, l’sarà dichiarato aperto con aggiornamento annuale fissato al 30 di novembre di ogni anno.