Zonawrestling.net - AEW: Malakai Black spegne, ancora una volta, le voci su un suo addio o ritiro

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Una sconfitta che ha fatto più rumore del previsto quella dicontro Adam Cole a Dynamite e non perchè sia stata solo la terza sconfitta “pulita” in singolo da quando l’ex Aleister è in AEW. In seguito al suo abbraccio con Cole e al promo di quest’ultimo che l’ha ringraziato, sui socialunasono partite le speculazioni su undell’olandese o unalla AEW.in una storia Instagram ha smentito con tono decisamente infastidito chiarendo la situazione.“Se me ne andrò, lo dirò io”Sebbene si sia parlato di un suo contratto in scadenza a fine anno o nella prima parte di 2025 quello di questa notte non è stato un match d’lo ha puntualizzato abbondantemente in una storia Instagram. Ecco quanto affermato dall’ex Trios Champion: “Eccoci di nuovo qui, con un match perso.