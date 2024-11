Liberoquotidiano.it - "50 milioni per un'ora del mio tempo": Marina La Rosa, la più clamorosa delle confessioni

RicordateLa? Lei, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ormai ben 24 anni fa, che ora torna alla ribalta come concorrente della nuova edizione de “La Talpa” 2024, condotta da Diletta Leotta. All'epoca del primo reality della tv italiana, la messinese aveva 23 anni, mentre oggi affronta questa nuova avventura a quasi 48 anni. Tanta acqua è passata sotto i ponti. Dopo la vittoria al GF, Lanel 2001 subito frequentò dei corsi di recitazione per intraprendere la carriera da attrice in modo professionale. E l'anno successivo ottenne il primo ruolo, arrivando a recitare addirittura nella famosa soap opera Beautiful. I soldi guadagnati in poco? Uno sproposito: “Prendevo aerei privati e a volte non avevo neanche idea di dove stavo andando. Era tutto pianificato dall'ufficio stampa”.