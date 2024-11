Sport.periodicodaily.com - Unions Sg-Roma: le probabili formazioni

Gara valida per la quarta giornata di Europa League 2024/2025. Entrambe le squadre vivono un momento estremamente negativo ed hanno bisogno di prendersi i tre punti per non dover salutare in anticipo la competizione. Union Sg-si giocherà giovedi 7 novembre 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles. UNION SG-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi sono quasi all’ultima spiaggia in Europa dove hanno conquistato quattro punti, frutto di una sconfitta, un pareggio ed una vittoria. Vietato dunque fallire, in quanto un altro passo falso sarebbe letale. La squadra di Juric in campionato continua ad essere altalenante con tre sconfitte, un pareggio ed una vittoria. Stanno ancora peggio i belgi capaci di ottenere soltanto un punto nelle prime tre partite che li ha relegati a due lunghezze dai playoff rendendo fondamentale l’incontro con i giallorossi.