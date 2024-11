Gqitalia.it - Tutto su Non dire niente, la serie true crime che racconta 40 anni di scontri e terrorismo nell'Irlanda del Nord

Leggi tutto su Gqitalia.it

"Qualunque cosa tu dica, nonnulla".male, Seamus Heaney. Il riferimento del poeta premio Nobel al codice del silenzio che presiedevadeldilaniata deglidei Troubles ha dato il titolo al libro del 2018 di Patrick Radden Keefe Say Nothing, che ora diventa unaper Disney+ . Di cosa parla Non, il libro Capolavoro del genere investigativo basato su un'ampia consultazione di documenti storici e oltre 100 interviste, il libro di Patrick Radden Keefela storia del conflitto che ha devastato l'deldurante la seconda metà del ventesimo secolo,ndo sopratquattro persone le cui vite sono particolarmente esemplificative delle dinamiche brutali e spesso sconcertanti di quel periodo. Si tratta di Dolours Price, un membro dell'IRA salito ai vertici dell'organizzazione mantenendo una freddezza che affascinava, una donna che in seguito si è adattata perfettamente ai circoli culturali della società di Londra e Dublino, ma anche di Jean McConville, una madre cattolica di 10 figli che è stata rapita dall'IRA negli'70 senza che se ne sapesse più