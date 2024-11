Primacampania.it - Trump: «Una magnifica vittoria, sarà l’epoca d’oro dell’America»

PALM BEACH – «Lotterò per voi fino all'ultimo respiro e non mi fermerò finché non avrò reso l'America più forte e più ricca. Questa,» ha dichiarato Donaldai suoi sostenitori riuniti a Palm Beach, in Florida, con la famiglia al suo fianco. «Stanotte abbiamo fatto la storia,» ha aggiunto il tycoon. «Questo è il più grande successo di sempre, qualcosa di mai visto prima. Ora è il momento di aiutare il Paese a guarire, di sigillare i nostri confini. Abbiamo ottenuto il risultato più straordinario e ci attendono quattro anni grandiosi.»