Trump è la scommessa vinta di Elon Musk, azioni Tesla a +14%

Donaldha vinto le elezioni in Usa. Manca solo l’ufficialità, ma il nuovo presidente degli Stati Uniti a partire dal 2025 sarà il candidato repubblicano. Un ruolo cruciale nella sua campagna elettorale lo ha avuto il miliardario sudafricano, che potrebbe anche ottenere un ruolo all’interno della nuova amministrazione.viene da un periodo di difficoltà sia a livello delle sue scelte di investimento personale che delle sue aziende.sta soffrendo come tutte le società automobilistiche e non produce un modello di ampio successo da cinque anni. L’acquisto di Twitter, ora trasformato in X, si è rivelato un investimento pessimo, almeno dal punto di vista finanziario. Ma orapunta a trarre più vantaggio possibile dalla vittoria di. Donald, ladiUn investimento da quasi 100 milioni di dollari.