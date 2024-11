Oasport.it - Test Match, Niccolò Cannone: “Con l’Argentina non possiamo permetterci regali”

Torna in campo l’Italrugby, che in questo novembre sarà impegnato in tre sfide molto interessanti e difficili contro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda. Tre partite molto diverse, partendo con una formazione che ha saputo battere All Blacks, Australia e Sudafrica negli ultimi mesi. Una sfida non facile, come conferma, seconda linea dell’Italia e della Benetton Treviso. “gioca insieme da tanto tempo, ha fatto un ottimo Rugby Championship e sappiamo che sarà una partita durissima. Loro sono insieme da 3 mesi, ma noicompensare con la grande unità del nostro gruppo: è la nostra forza ed è una delle cose che ci ha portati fino a qui. Sarà una partita durissima perché a livello fisico sono molto forti, così come a livello atletico. Noi stiamo lavorando al meglio per cercare di metterli in difficoltà, c’è tanto studio dietro questa partita e non vediamo l’ora di scendere in campo” le parole del giocatore azzurro.