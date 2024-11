Lettera43.it - Stellantis, ok dalla Commissione europea alla cessione di Comau a One Equity Partners

Leggi tutto su Lettera43.it

ha ricevutoil via libera per ladi. La società italiana specializzata in robotica industriale e automazione con sede a Grugliasco, in provincia di Torino, passerà sotto al controllo esclusivo di OneCapital Advisors, fondo di privateamericano. L’ok di Bruxelles è arrivato nella giornata del 6 novembre. Per l’Ue l’acquisizione dinon viola il regolamento sulle concentrazioni. La, in una nota, ha spiegato che non ci sono problemi di concorrenza «dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati». Oneacquisirà il 50,1 per cento di. Braccia robotiche sviluppate da(Getty Images).L’ok del governo a ottobre La trattativa è stata portata avanti per diversi mesi e, nel luglio 2024, aveva già annunciato l’ingresso in maggioranza indel fondo americano, considerato parte di un accordo strategico dopo la fusione tra Fca e Psa.