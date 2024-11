Ilrestodelcarlino.it - Saviors, debutto amaro in trasferta a Modena

Cesena hanno disputato il primo incontro della loro storia nel campionato Federale di rugby di Serie C, cedendo in29-14 contro ilRugby 1965. La partenza in salita è stata dovuta da un lato all’indiscusso valore dell’avversario e dall’altro a una prima mezzora giocata sottotono dai cesenati, evidentemente alle prese con la tensione dell’esordio in categoria, unita a una sorta di timore reverenziale, che si è però progressivamente sciolto nel corso del match. La partita. I modenesi partono subito forte e sfruttando l’iniziale contrattura nel gioco deisegnano ben quattro mete nei primi trenta minuti portandosi sul 24–0. A questo punto però gli ospiti si scrollano di dosso l’ansia dae cominciano a mettere in campo le loro reali capacità , conquistando una crescente presenza nella metà campo modenese, segnando due mete e chiudendo la frazione sul parziale di 24–14.