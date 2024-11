Movieplayer.it - Richard E. Grant allergico ai propri film: "Mi piace recitare ma non rivedermi dopo"

La star di Saltburn ha raccontato di non amare riguardare inei quali ha recitato nel corso della sua carriera.E.ha ammesso di non riuscire a guardare i. L'attore di Saltburn ha citato in particolare la brutta esperienza vissuta nel rivedersi per la prima volta sullo schermo nel suo primo, Shakespeare a colazione, del 1987. Un'esperienza che l'ha convinto a non tornare suipassi e lasciarsi alle spalle i lavori del passato. In realtà , si tratta di un dettaglio piuttosto comune fra gli attori cinematografici quello di non amare rivedersi in videoaver terminato uno una serie tv. No, grazie "Ho visto il primoin cui ho recitato trentasette .