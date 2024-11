Liberoquotidiano.it - "Prepariamoci a domani". Kamala fuori controllo: messaggio (assurdo) nel cuore della notte

Ha il 90% delle probabilità di vittoria, Donald Trump. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca è in testa in tutti gli swing state, gli stati ballerini. Secondo il New York Times potrebbe arrivare a 301 grandi elettori e vincere pure nel voto popolare, oltre ad accaparrarsi la maggioranza del Senato. Eppure la sua sfidanteHarris, che secondo il New York a spoglio ancora in corso dovrebbe concludere con appena 237 delegati, non pare avere alcuna intenzione di "chiama" il successo del tycoon. Forse sarà The Donald ad annunciare al suo popolo il trionfo, anzi il "cappotto". Non, che con unsibillino ha di fatto dato la buonaai suoi sostenitori rimandando tutto alla mattinata americana di mercoledì. Serviranno ancora ore per avere un dato più attendibile sugli Stati del cosiddetto Blue wall (Wisconsin, Michigan e Pennsylvania), ritenuti decisivi per le sortiHarris e dei democratici.